Ambitieuze club uit Challenger Pro League haalt nu ook hondstrouwe speler weg bij Lierse

Patro Eisden Maasmechelen heeft opnieuw een nieuwe speler beet. Pieter De Schrijver maakt de overstap van Lierse SK en gaat de komende seizoenen aan de slag bij de Limburgers. Een nieuwe topdeal gemaakt door de club van Stijn Stijnen.

Pieter De Schrijver is een hondstrouwe kornuit. Hij begon zijn voetbalcarrière in 2007 bij Lierse op zesjarige leeftijd. Tot 2020 nam hij er de honneurs waar bij de jeugd, daarna werd hij overgeheveld naar de profkern.

De voorbije 5,5 jaar kwam hij daarin steeds meer tot wasdom, nu is het voor de 24-jarige vleugelverdediger tijd om de vleugels uit te slaan en over te gaan naar een nieuwe club.

Die nieuwe club wordt Patro Eisden Maasmechelen, de zeer ambitieuze club uit de Challenger Pro League dat volgend jaar een nieuwe gooi wil doen richting promotie naar de Jupiler Pro League.

Perfect passend

"Pieter speelde in totaal 53 wedstrijden in het eerste team van de Pallieters en scoorde daarin als rechtsachter 3 keer. Nu maakt hij de overstap naar Eisden om in de paars-witte kleuren te spelen", aldus Patro Eisden Maasmechelen op haar webstek.

Stijn Stijnen reageerde meteen opgetogen: "Pieter is een speler met al wat ervaring en is nog steeds jong. Bovenop zijn gekende kwaliteiten heeft hij enorm veel honger. Hij past dus perfect in de visie die we hanteren en verder willen doorvoeren in onze selectie."