Daar is de volgende aanwinst: STVV haalt slag thuis en wint transferstrijd van Charleroi, Standard en KV Mechelen

Het was geen geheim voor iedereen, Ryan Merlen stond op het punt RFC Luik te verlaten. Zijn nieuwe bestemming is bekend.

Ryan Merlen beleefde het beste seizoen van zijn carrière bij Club Luik: de Franse middenvelder scoorde 8 doelpunten en gaf 4 assists in 1B. Sinds enkele weken heeft Gaëtan Englebert zich dus moeten neerleggen bij het verlies van een van zijn belangrijke spelers.

Bovendien was er interesse: KV Mechelen, Sint-Truiden, Charleroi en Standard hadden hun interesse getoond. Bij de Rouches heeft Reno Wilmots (die hem goed kende van Rocourt) niet geaarzeld om zijn naam te noemen bij de sportief directeur, Marc Wilmots.

Maar de band met de Rouches was niet genoeg om dit dossier te winnen. Zoals Het Belang van Limburg schrijft, heeft Merlen getekend bij Sint-Truiden. Alles is in kannen en kruiken, de speler heeft zelfs al geposeerd met zijn nieuwe shirt.

De speler treedt zo in de voetsporen van zijn voormalige teamgenoot Adriano Bertaccini. De vroegere doelpuntenmaker van RFC Luik had ook geprofiteerd van zijn vorm op Rocourt om bij de Kanaries te tekenen. Zal Merlen hetzelfde succes hebben op een hoger niveau?

Voor het RFC Luik is het in ieder geval een zware aderlating. De selectie van Gaëtan Englebert is niet bijzonder rijk aan aanvallers; vanuit zijn positie was Ryan Merlen de topscorer en assistenkoning (gelijk met Benjamin Lambot) van het team.