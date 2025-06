Eredivisie-speler bevestigt interesse van Union SG: "Ik sta open voor het idee, maar..."

Het is al meerdere weken dat Union interesse toont in Enric Llansana. De speler heeft zich voor het eerst publiekelijk over het onderwerp uitgesproken.

Ondanks het feit dat Union SG de Champions League speelt, moet de club toch enkele vertrekken vrezen. Zo wordt er vooral gedacht aan Charles Vanhoutte, die erg gewild is de transfermarkt.

Het bestuur wil hierop anticiperen en gaan voor Enrick Llansana, een 24-jarige verdedigende middenvelder die een geweldig seizoen heeft gehad bij Go Ahead Eagles in de Eredivisie.

De speler heeft publiekelijk bevestigd dat Union een van de gegadigden is. "Er is zeker interesse. Ook al is dat het geval bij iedereen in de kern na ons goede seizoen, denk ik. Union toont interesse, maar ik ben hier nog steeds", legt hij uit aan RTV Oost.

De situatie lijkt Llansana te bevallen: "Dat zegt veel. Ik sta open voor het idee, maar wat ik hier heb is ook erg prettig. Ik wil alleen vertrekken als er zich een onweerstaanbare kans voordoet", nuanceert hij.

De middenvelder heeft de Nederlandse nationaliteit maar is geboren in Tarragona, Spanje. Hij verbergt niet dat hij ooit in zijn geboorteland wil spelen: "Dat is mijn ultieme droom. Maar op dit moment heb ik weinig aanwijzingen die die kant op wijzen." Zal Union opnieuw toeslaan met een schot in de roos?