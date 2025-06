Grote verandering in de Pro League waar alle clubs blij mee zijn: "Heeft veel efect op onze competitie"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Belgische clubs zullen blij zijn geweest na de bekendmaking van de kalender. Volgend seizoen is er opnieuw een degelijke winterstop.

Volgend seizoen zien we een overgangsseizoen in de Jupiler Pro League. We krijgen een laatste keer play-offs voorgeschoteld, nadien wordt er overgeschakeld naar een competitie met 18 ploegen.

Vrijdag werd de kalender bekendgemaakt en meteen viel er wat op. Na slechts vijf speeldagen wordt de JPL al een weekend stilgelegd, dit om clubs die Europees spelen wat te helpen.

"We willen hen zoveel mogelijk kansen en ademruimte geven", zegt Pro League-CEO Lorin Parys bij Sporza. "Dat is belangrijk voor de hele competitie. De resultaten die zij boeken, bepalen onze Europese coëfficiënt. Die heeft veel directe en indirecte effecten voor onze competitie."

Spelers waren afgelopen seizoen vaak niet blij met de druk in de JPL. Onze competitie begon als eerste, eindigde als laatste en er was geen winterstop.

"We hebben een week extra ingepland, zodat onze clubs 3 weken krijgen om op adem te komen en om het buitenland op te zoeken. De voorbije seizoenen was dat heel moeilijk geworden", besluit Parys.