OFFICIEEL: KAA Gent laat floptransfer opnieuw vertrekken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent blijft werk maken van de zomerse schoonmaak. Nurio Fortuna vertrekt opnieuw op uitleenbasis. De flankverdediger speelt komend seizoen bij het Griekse Volos FC.

Bij KAA Gent zal er veel veranderen deze zomer in de spelerskern. Archie Brown probeert een uitgaande transfer te versieren, terwijl de club nu voor een andere speler een oplossing heeft gevonden.

Zo wordt Nurio Fortuna opnieuw uitgeleend. "Nurio Fortuna zal komend seizoen op uitleenbasis voor de Griekse eersteklasser Volos FC voetballen. KAA Gent en Volos hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om een uitleenbeurt zonder aankoopoptie", klinkt het op de clubwebsite.

"In de tweede helft van afgelopen seizoen werd Nurio ook al uitgeleend, toen aan het Franse USL Dunkerque. De Angolese international verhuisde in de zomer van 2020 naar KAA Gent. Hij kwam 140 keer in actie."

In 2020 trok hij dus naar de Buffalo's. Zij kochten hem toen voor 6 miljoen euro van Charleroi. Op dat moment was zijn marktwaarde 2 miljoen euro.

Later bleek Nurio Fortuna een floptransfer te zijn. De marktwaarde van de 30-jarige flankverdediger bedraagt vandaag nog maar 600.000 euro.