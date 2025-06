'Brute pech voor Antwerp, dat belangrijke pion ziet vertrekken'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De voorbije weken circuleerden er tal van namen om trainer te worden bij Royal Antwerp FC. De kogel is ondertussen door de kerk: Stef Wils neemt het roer over. In de marge van die aanstelling is er nu wel ferm nieuws.

Het plan van Royal Antwerp FC was onlangs nog zeer duidelijk. Als Wils effectief zou worden aangesteld, zou hij de steun van John Stegeman en clubicoon Faris Haroun krijgen. Die laatste blijft zich focussen op de begeleiding van jonge talenten. Stafflid verlaat Antwerp voor buitenlands avontuur Een paar dagen later moet Antwerp echter een ferme dreun incasseren, want Stegeman heeft besloten dan toch niet bij The Great Old te zullen blijven. Volgens Voetbal International mikt hij op een job als hoofdcoach. Daarbij komt een mogelijke job als opvolger van Peter Maes bij Willem II. Stegeman naar Nederland? Daarmee lijkt het er steeds meer op dat hij niet langer zal doorgaan als oefenmeester van Antwerp. Daar moeten ze dan mogelijk ook op zoek naar een extra assistent voor de net aangekomen Wils. Antwerp eindigde vorig seizoen op een teleurstellende vijfde plaats in de Champions' Play-off en verloor bovendien de strijd om Europees voetbal van Charleroi. Aan Wils en de rest van de vernieuwde staff om in de komende jaargang(en) beter te gaan doen.