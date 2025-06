Officieel: Ivan Leko heeft zijn eerste aanwinst beet bij KAA Gent

Sinds enkele dagen onderhandelt KAA Gent met Dinamo Zagreb voor Wilfried Kanga. De Buffalo's hebben zojuist zijn komst bevestigd.

Naar het voorbeeld van Ibe Hautekiet (ook begeerd in Griekenland) wilde Ivan Leko een andere speler meenemen naar La Gantoise die hij goed kende van Standard: Wilfried Kanga, die een seizoen van 12 doelpunten had bij de Rouches.

Onschatbare waarde

Je moet zeggen dat de Ivoriaanse aanvaller van onschatbare waarde was voor het team door te vechten, vaak alleen, in de spits van de aanval. Zijn kracht in de duels en zijn balbezit waren uitstekend: het is dan ook geen toeval dat Leko zijn lening graag had willen verlengen.

De Kroatische coach kan nu rekenen op Kanga als een definitieve transfer naar La Gantoise. De Buffalos hebben vanavond de komst van de kolos van Montreuil-sous-Bois tot 2028 officieel aangekondigd.

De eerste transfer van het Leko-tijdperk

"Ik ben erg blij met de komst van Wilfried. Hij is een fysiek sterke, snelle aanvaller die goed presteert in het strafschopgebied. Hij is ook een leider in de kleedkamer. Dat is belangrijk, net als zijn winnaarsmentaliteit. Het is een speler die respect afdwingt. Bovendien kent hij onze tegenstanders goed", verheugt Leko zich in het officiële persbericht.

Gent hoopt nu dat hun nieuwe aanwinst zijn Luikse vorm zal hervinden. Zijn laatste seizoen is niet blijven hangen in het geheugen: verdwenen uit Cardiff, vond hij onderdak bij Dinamo Zagreb maar verloor ook daar zijn basisplaats aan het einde van het seizoen.