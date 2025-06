Dat wordt vuurwerk: Eric Goens strikt hem voor 'Het Huis'

Het Huis gaat nog een drietal jaren verder. En dus was het uitkijken naar wie de kandidaten zouden gaan worden voor de editie van dit jaar. Er zijn een aantal heel leuke gasten bij.

In het elfde seizoen van ‘Het huis’ krijgen we onder meer Alex Agnew, Metejoor en Manu Van Acker die op bezoek komen om te logeren in het huis van Eric Goens.

24 uur diepgaande gesprekken voeren

Maar de meest opvallende naam is toch Radja Nainggolan. De speler van Lokeren-Temse zal ook in Het Huis plaatsnemen voor 24 uur eerlijke gesprekken.

Nainggolan en Goens kennen elkaar al en dus zou dat wel eens heel leuke beelden kunnen opleveren, temeer de gewezen Rode Duivel zelden een blad voor de mond neemt.

Nainggolan in Het Huis

Ruben Van Gucht zou volgens Goens zeker ook nog eens mogen langskomen. Dat liet hij weten in Weekwatchers, het programma van Ruben Van Gucht. De aflevering met hem leverde heel wat commotie op.

Goens wil sowieso nog (minstens) drie jaar verder met het programma. De resterende gasten zullen op een later moment bekend worden, voor de volgende twee jaar zal nog af te wachten zijn wie op dat moment een meerwaarde kan betekenen voor het programma.