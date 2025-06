Hans Cornelis kreeg bijzonder bod binnen en spreekt over zijn toekomstplannen

In februari kreeg Hans Cornelis zijn ontslagbrief bij tweedeklasser Lokeren-Temse. Het gewezen icoon van Genk en Cercle Brugge is sindsdien op zoek naar een nieuwe opdracht. Maar hij gaat daarbij niet zomaar elke uitdaging aangaan.

Als speler maakte hij het mooie weer bij onder meer Genk en Cercle Brugge, als coach begon hij héél goed. Eerst was hij bij Zwevezele actief, daarna wist hij Lokeren-Temse meteen naar het profvoetbal te brengen.

Toekomst als T2?

In de Challenger Pro League ging het wat minder en dus kwam Cornelis ook de keerzijde van de medaille tegen met een snel ontslag. Sinds februari zit hij nu te zoeken naar een nieuwe uitdaging.

Er kwamen wel al een aantal aanbiedingen binnen, maar de coach en gewezen speler wil niet zomaar het eerste het beste bod aanvaarden, zo blijkt.

Bod uit Litouwen

“Neen, mijn gsm stond niet roodgloeiend. Er was een bod uit Litouwen, maar daar zie ik met alle respect niet meteen mijn toekomst liggen. Ik sta voorts voor alles open, ik werkte in eerste en tweede afdeling en in de Challenger Pro League, maar ik merk dat dit niet voldoende is om aan de bak te geraken in de Jupiler Pro League."

"Daarom overweeg ik nu om als assistent aan de slag te gaan. Meer zelfs, dat is nu mijn grote doel. Ik kan nog veel opsteken van andere coaches en je merkt overal dat tegenwoordig de assistenten nogal makkelijk doorstromen", klinkt het in Het Nieuwsblad.