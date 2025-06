Is het WK voor clubs dé voorbode van de gevreesde Super League? Een Belg die het kan weten komt met het antwoord

Het WK voor clubs is momenteel in volle gang. Maar is het concept dé prelude voor de gevreesde Super League? Michael Verschueren komt met een héél duidelijk antwoord.

Halfvolle stadion, onderbrekingen door extreem weer en Auckland City dat op twee wedstrijden al zestien doelpunten om de oren kreeg. Het wereldkampioenschap voor clubs zorgt momenteel niét voor een echte WK-sfeer.

FIFA wil het toernooi om de vier jaar - volgens sommige bronnen zelfs om de twee jaar - organiseren. Of is dit WK echt de prelude voor de Super League? Het is geen geheim dat Florentino Perez nog steeds droomt van een gesloten competitie met de allerbeste en allerrijkste teams.

Dit toernooi moet ons leiden naar het einddoel

"Dit toernooi moet ons leiden naar het einddoel", is de voorzitter van Real Madrid héél duidelijk. "De allerbeste clubs moeten tegen elkaar voetballen én dat moet gratis te bekijken zijn op televisie."

"Zo'n initiatief zou in welke vorm dan ook niet verstandig en zelfs gevaarlijk zijn", is Michael Verschueren sceptisch in Het Laatste Nieuws. "Zo'n format zou dan ook buiten FIFA, UEFA of ECA om worden georganiseerd."

Een toernooi mag nooit een gesloten competitie zijn

Verschueren is dus allesbehalve een fan van de Super League. "Ook de belangen van teams die niet deelnemen moeten behartigd worden. Tegelijkertijd mag een toernooi nooit een gesloten competitie zijn. De dromen moeten blijven leven. Voor iedereen."