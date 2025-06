Na een mislukte uitleenbeurt aan Standard: Verdediger mag zijn club definitief verlaten

Attila Szalai zal vanaf dertig juni officieel zijn huurperiode bij Standard ten einde zien komen. De centrale verdediger zal binnenkort terugkeren naar TSG Hoffenheim en mag de Duitsers nu definitief verlaten.

In januari werd Attila Szalai uitgeleend aan Standard Luik. Hij kwam over van TSG Hoffenheim en ging bij de Luikenaars op zoek naar vertrouwen en speelminuten, dingen die hij in de Bundesliga was verloren.

Door blessures een een rol als bankzitter, zal de in Boedapest geboren verdediger niet veel positiefs halen uit zijn tijd in de Jupiler Pro League. De Hongaar speelde slechts vijf wedstrijden, één in de Europe Play-offs en vier in de reguliere competitie.

Zijn eerste wedstrijd was tegen Dender op 26 januari. Hij sloot zijn avontuur af door de hele wedstrijd van Standard tegen KVC Westerlo te spelen.

Deze zomer keert hij dus terug naar TSG Hoffenheim, al lijkt het erop dat hij er niet zal blijven. De sportief directeur van de club, Andreas Schicker, verklaarde in de podcast Gast dat de speler op de hoogte is gebracht dat hij de club mag verlaten.

De ploeg uit Baden-Württemberg zal volgend seizoen dus in de Bundesliga aantreden zonder de winteraanwinst van Standard. Vorig seizoen wisten de Duitsers nog net aan degradatie te ontsnappen door op één plaats boven de degradatieplay-offs te eindigen.