Ook Club Brugge begint aan de voorbereiding, overbodige middenvelder tekent (voorlopig) present

Ondertussen zijn zowat alle ploegen uit de Jupiler Pro League begonnen aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Club Brugge verzamelde maandag voor het eerst voor de medische testen en een eerste training.

Na het winnen van de bekerfinale en het nipt mislopen van de titel, hadden de spelers van Club Brugge een aantal weken vakantie. Maandag keerden ze voor het eerst terug naar het oefencomplex in Westkapelle.

Ze deden daar hun fysieke tests en werken later op de dag ook een eerste training af. De gebruikelijke gezichten waren aanwezig, onder meer Romeo Vermant. De spits tekende vorige week een contractverlenging bij de Bruggelingen tot 2028.

Wie volgens Het Nieuwsblad ook aanwezig was, is Casper Nielsen. De Deense middenvelder mag vertrekken en staat nadrukkelijk in de belangstelling van Standard. Maar voorlopig komen de Rouches niet tot een akkoord met Club over de transfersom.

Met nog één jaar contract lijkt het onwaarschijnlijk dat Nielsen het seizoen afwerkt bij de Bruggelingen. Maar zolang Standard de deal niet kan afronden, blijft Nielsen dus gewoon meetrainen bij Club. Zoals het hoort zou je denken, maar er zijn genoeg andere voorbeelden van spelers die wegblijven van trainingen om een transfer te forceren.

Op persoonlijk vlak lijkt er geen probleem te zijn. Nielsen wil graag naar Luik vertrekken om daar meer speelminuten te kunnen maken. Hij wacht dus geduldig af tot er duidelijkheid is en beide clubs een akkoord hebben gevonden met elkaar.