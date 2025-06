'Cercle Brugge huurt nieuwe linksback van moederclub AS Monaco'

De Ivoriaanse linksback Valy Konaté staat op het punt een opvallende stap te zetten in zijn jonge carrière. Hij komt over naar Cercle Brugge.

Volgens informatie van journalist Loïc Tanzi van L'Équipe zou Cercle Brugge de 18-jarige verdediger willen huren van AS Monaco, de club waar hij sinds januari 2025 onder contract staat tot medio 2029.

Konaté, geboren op 14 november 2006 in Bouaké, geldt als een veelbelovend talent. Hij maakte indruk bij RC Abidjan, waarna Monaco hem aantrok voor hun Academy en het Groupe Élite-team onder leiding van Djimi Traoré.

Met zijn snelheid, fysieke présence en aanvallende impulsen op de linkerflank past hij perfect in het profiel dat Cercle Brugge zoekt om hun defensieve opties te versterken. De Vereniging, die nauwe banden onderhoudt met AS Monaco, heeft in het verleden al vaker jonge talenten uit het prinsdom een kans gegeven in de Belgische competitie.

Cercle Brugge huurt Konaté van AS Monaco

Een tijdelijke overgang van Konaté zou dus passen binnen die vertrouwde samenwerking. Voor de speler zelf zou het een uitgelezen kans zijn om op het hoogste niveau ervaring op te doen in een competitieve omgeving.

Hoewel de deal nog niet officieel is bevestigd, lijkt een uitleenbeurt aan Cercle Brugge een logische volgende stap in de ontwikkeling van Konaté. Mocht de transfer doorgaan, dan krijgt de Belgische competitie er opnieuw een jonge, dynamische flankverdediger bij om in de gaten te houden.