'Dit is de echte reden waarom Denis Odoi afscheid neemt van Antwerp'

Denis Odoi kondigde dinsdag zijn afscheid aan bij Antwerp. Privéredenen liggen aan de basis van zijn beslissing.

Het verrassendste nieuws van de dag kwam uit Antwerpen. Denis Odoi heeft in onderling overleg met Royal Antwerp FC zijn contract ontbonden.

In een statement op de sociale media van de club liet Odoi weten waarom hij stopt bij The Great Old. "Privéredenen liggen aan de basis van de beëindiging van het contract", zei hij kort, voor hij de fans bedankte.

Het Nieuwsblad weet dat vooral het pendelen tussen zijn woonplaats in Knokke en Antwerpen een probleem was. Hij sprak dit seizoen nog over een eventuele verhuis, maar die komt er uiteindelijk niet.

Hij zou tot op het laatste moment getwijfeld hebben en zijn beslissing vlak voor de voorbereiding genomen hebben. Het was ook op zijn vraag om uit elkaar te gaan met Antwerp.

Nu wordt verwacht dat Odoi kiest voor een avontuur dichter bij huis. Een andere optie blijft om een exotische uitdaging aan te gaan.