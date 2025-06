KV Mechelen bereidt zich voor op vertrek: vaste basisspeler kan opvallende uitdaging aangaan

KV Mechelen bereidt zich voor op een vertrek. Verdediger Toon Raemaekers kan naar de Hongaarse kampioen Ferencvaros.

KV Mechelen kan deze zomer nog een vaste basisspeler zien vertrekken. Het gaat dan om verdediger Toon Raemaekers. Hij kan een mooie transfer versieren.

Gazet van Antwerpen meldt op dinsdag dat het Hongaarse Ferencvaros interesse toont in de 24-jarige Belg. Zelf zou hij wel openstaan voor de transfer.

Het zal dus kiezen worden, wat er ook gebeurt. Raemaekers ziet zijn contract volgend seizoen namelijk aflopen, dus als hij niet verlengt zal dit de laatste kans zijn voor KVM om te cashen op hem.

Om die reden is Malinwa ook bereid om hem te laten vertrekken. Transfermarkt schat zijn waarde op 1,2 miljoen euro.

Hij kende net het seizoen van zijn doorbraak bij KV Mechelen. Nagenoeg altijd mocht hij 90 minuten spelen in de achterhoede, al was hij ook een tijdje out met een blessure.