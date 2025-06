Wouter Vrancken ziet speler vertrekken: verdediger maakt zelfde keuze als Genk-talent en verkiest Nederland boven STVV

Wouter Vrancken krijgt niet de kans om aan de slag te gaan met één van de jonge STVV-talenten. Mats Kuipers heeft gekozen om het voorstel van de club naast zich neer te leggen.

Toen Wouter Vrancken aangesteld werd als trainer van Sint-Truiden, zal hij ook wel beseft hebben dat één van zijn taken het beter maken van jonge spelers zou worden. Met Mats Kuipers krijgt hij daar de kans niet toe. De 19-jarige Kuipers is een flankverdediger die titularis was in de tweede ploeg van STVV en vaak in actie kwam in Tweede Nationale.

In 28 wedstrijden trof hij vorig seizoen 9 keer raak: dat is lang niet verkeerd voor een verdediger. Kuipers kan uitgespeeld worden op beide backposities, maar zeker op rechts rukt hij ook graag mee op naar voren. In de Jupiler Pro League behoorde hij ook vier keer tot de wedstrijdselectie van de A-kern, maar kwam hij niet van de bank.

STVV-speler kiest voor MVV

Met zijn contract dat afliep moest er een beslissing genomen worden. Kuipers kreeg een nieuw voorstel van STVV maar heeft besloten om in te gaan op een aanbod van MVV Maastricht. De Nederlandse tweedeklasser heeft ondertussen aangekondigd dat de jonge Belg wordt toegevoegd aan de selectie voor het seizoen 2025-2026.

Kuipers is niet de enige jonge speler die vanuit België de overstap naar MVV maakt. De 18-jarige Lenn-Minh Tran, een rechtsachter van KRC Genk, maakt dezelfde beweging. Het is geen toeval dat MVV in Belgisch Limburg naar nieuw talent speurt: de technisch manager van de club is immers Ronny Van Geneugden (ex-Genk).

Van Geneugden roept op kansen te grijpen

"Deze jongens hebben een goede opleiding gehad en kiezen nu bewust voor een overstap naar MVV. Ze hebben gezien dat jonge spelers hier kansen krijgen. Het is aan hen om die kans te grijpen", zegt Van Geneugden over de komst van Tran en Kuipers.