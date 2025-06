🎥 Team vindt geniale oplossing om nooit meer buitenspel te staan en dat heeft zijn gevolgen bij de regelmakers

Al jarenlang wordt er stevig gediscussieerd over buitenspel in het voetbal. In de Zweedse lagere klassen is er nu een club die ervan overtuigd is de buitenspelregel te hebben omzeild. En dat zorgt nu ook voor een verandering in de regels.

Als de club Torns IF je niets zegt, is dat volkomen normaal: het is een club uit de vierde divisie in Zweden, niet ver van Malmö. Toch was de club de basis voor een herziening van de regels door de International Football Association Board (IFAB), die de spelregels regelt.

De coach Tim Nielsen was degene die dit ontdekte, hoe je buitenspel kon omzeilen: "In het begin bekeken we de regels van de IFAB in detail. Toen we bij de buitenspelregel kwamen, stond er dat 'alleen het eerste contactpunt met de bal moet worden beoordeeld'", begon hij voor So Foot.

Openbaring

Tot aan de openbaring: "Het idee kwam in twee seconden bij me op, als een vanzelfsprekendheid: de baldrager moet de bal in balans houden op zijn voet, en vervolgens een speler doorspelen die op dat moment achter de verdedigingslinie kan staan."

Torns IF hebben een ingenieuze methode ontwikkeld om één-op-één kansen met de keeper te creëren. Het is gebaseerd op een regel die op pagina 93 van de Spelregels staat en die stelt dat "Het eerste contactpunt van het 'spel' of de 'baltoets' moet worden gebruikt bij het beoordelen van buitenspel. Baanbrekend. pic.twitter.com/0IcCcT6DRF — Torns IF (@TornsIF1965) 16 augustus 2023

Nielsen is zich bewust van de eigenaardigheid van de oplossing, die zelfs getraind, niet altijd toepasbaar zal zijn bij tegenstanders die druk uitoefenen op de speler die de pass geeft. Daarom wordt de handeling in de vorm van een humoristische video aangeboden op sociale media. Maar de situatie neemt een wending.

Aanpassing van de regels

De video is meer viraal gegaan dan verwacht op sociale media, waardoor deze is gedeeld door media over de hele wereld. Dit heeft het IFAB doen besluiten om te reageren. Een eerste wijziging is doorgevoerd in de regels. Op dit moment geldt de verwijdering van het concept van het eerste contact met de bal alleen voor de keepers.

Dit is namelijk de meest risicovolle positie om de buitenspelval te omzeilen, vooral bij een uitworp met de hand. Wat werd overwogen was het moment waarop keepers de bal vasthouden, niet wanneer de bal hun handen verlaat. En met steeds krachtigere uitworpen met de hand (de voormalige keeper van Antwerp Alireza Beiranvand verbrak een record door de bal meer dan 70 meter weg te gooien), had dit schade kunnen aanrichten.