Dit is de reden waarom Koki Machida zo "weinig" zal opbrengen voor Union

Het is wachten op de officialisering, maar Koki Machida zal Union verlaten en trekt naar Hoffenheim. De Japanse verdediger zal een grote leegte achterlaten, vooral omdat de transfervergoeding niet erg hoog is.

In juli 2023, na eerst anderhalf jaar op huurbasis voor de Brusselaars te spelen, slaagde Union erin om een mooie deal te sluiten door Koki Machida aan te trekken, een Japanse centrale verdediger van Kashima Antlers, voor slechts één miljoen euro.

De voormalige U21-international, die inmiddels deel uitmaakt van de A-kern van het Japanse nationale team, maakte meteen een sterke indruk. Nuchter, maar solide en goed met de bal aan de voeten, was hij gedurende enkele seizoenen een steunpilaar in het centrum van de verdediging van Union, naast spelers als Christian Burgess, Kevin Mac Allister, Ross Sykes en Fedde Leysen.

Koki Machida, een elegante speler die gemist zal worden bij Union

Het bleek een geweldige transfer van Union, geheel volgens de eigen stijl. Machida was een speler uit een competitie die niet zo bekend is in Europa, onder de radar van veel clubs gebleven, en in het Dudenpark roken ze hun kans. Zijn marktwaarde steeg meteen bij zijn komst naar de Unionisten.

Van één miljoen euro bij zijn aankomst op huurbasis in januari 2022, steeg zijn marktwaarde naar twee miljoen euro bij het ondertekenen van zijn contract in juli 2023. Tegen het einde van het seizoen 2023-2024 werd Machida al op tien miljoen euro geschat.

Was dat toen het perfecte moment om hem te verkopen? Misschien. Twee jaar voor het einde van zijn contract had de Japanner een aardige vergoeding kunnen opleveren voor Union en had hij al de kans om het schip te verlaten. Hij bleef, met de titel als beloning, maar heeft niet bijgetekend. Nu heeft Machida nog amper één seizoen contract bij Union.

Union moest hem verkopen... of het risico lopen hem gratis te zien vertrekken

Deze situatie plaatste Union niet in een sterke positie op de transfermarkt. De Belgische kampioen moest instemmen met een vertrek en een lagere vergoeding accepteren voor zijn centrale verdediger, anders zou hij over een jaar gratis vertrekken. Ook buitenlandse clubs begrepen dit en gingen niet in op een wilde biedingsoorlog.

Uiteindelijk is het Hoffenheim in de Bundesliga dat de diensten van Koki Machida overneemt, voor vijf miljoen euro. Een bedrag dat wellicht laag lijkt voor een speler die volgens Transfermarkt meer dan het dubbele waard is, maar door de contractuele situatie waarin de Japanner verkeert, geen onlogisch bedrag.

Waar Union wel grote winst behaalde, was op de prestaties van Machida: een betrouwbare verdediger, zelden geblesseerd, zelden in de fout, die van grote waarde is geweest in de succesvolle campagnes van Union, zowel op nationaal als Europees niveau.