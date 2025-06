Na Hayen en Pocognoli nu ook Wils bij Antwerp: Francky Dury ziet een positieve evolutie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Stef Wils werd aangesteld als coach van Royal Antwerp FC. Daarmee lijkt de carrousel van coaches stilaan helemaal voorbij. Opvallend: er zijn opnieuw heel wat Belgische coaches aan de slag in de Jupiler Pro League.

Een kleine twee jaar geleden waren ze met amper vier(!) in de Belgische eerste klasse, maar daarna ging het snel en kwamen steeds meer Belgen opnieuw als T1 bij een club terecht.

Goede evolutie

In het nieuwe seizoen gaan ze er met negen Belgen aan beginnen, terwijl er ook nog vijf coaches de nodige ervaring hebben op het hoogste niveau in ons land.

Er wordt ook gekozen voor jonge coaches met minder ervaring. "Dat is een goede evolutie", aldus Francky Dury daarover in Sporza Daily. "Er zijn een paar goede voorbeelden uit binnen- en buitenland die worden gevolgd."

Keuze voor jonge coaches

"Denk aan Arteta in Arsenal, waar een jonge coach zijn kans kreeg bij een topclub. Ik zie ook Nagelsmann en ik zie ook jonge Belgen met Kompany op kop. Maar denk ook aan Will Still en Martens bij AZ."

"Maar de voorbeelden die in België aanslaan, zijn die van Pocognoli en Hayen. Ze zijn vanuit verschillende omstandigheden doorgegroeid. Dat zijn twee goede, grote voorbeelden van kansen geven aan jonge coaches. Ik vind het een goede zaak."