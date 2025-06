OFFICIEEL: Patro Eisden Maasmechelen pikt ervaren verdediger op bij reeksgenoot

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Patro Eisden heeft opnieuw een versterking aangekondigd. Het haalt een centrale verdediger weg bij Lokeren-Temse, het team waarvan Patro in de finale van de promotieplayoffs wist te winnen.

Patro Eisden Maasmechelen was erg dicht bij de Jupiler Pro League. Ze verloren uiteindelijk (met ruime cijfers) van Cercle Brugge in de barrageduels die moesten beslissen wie er volgend seizoen op het hoogste niveau zou voetballen.

Maar de Limburgers zijn niet bij de pakken blijven zitten. Het kondigde al verschillende inkomende transfers aan. Ook op woensdag was dat het geval. Patro bracht via de clubkanalen naar buiten dat het een extra verdediger aantrekt.

Denis Prychynenko komt namelijk naar Limburg. De ervaren centrale verdediger maakt de overstap van Lokeren-Temse, de tegenstander van Patro in de afgelopen promotiefinale. Prychynenko speelde dit seizoen elf wedstrijden voor de fusieploeg, nadat hij in december was overgekomen van het ter zielen gegane Deinze.

Voor zijn avontuur bij Deinze, was Prychynenko actief bij onder andere Beerschot, maar ook in de Schotse Premiership. De 33-jarige verdediger moet ervaring en een extra dosis winnaarsmentaliteit toevoegen aan de kern van Patro.

Met Prychynenko haalt Patro al een achtste versterking in huis. De Limburgers lijken vroeg klaar te zijn met hun huiswerk en dat kan alleen maar in hun voordeel werken tijdens hun zoektocht naar promotie richting de Jupiler Pro League.