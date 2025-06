OFFICIEEL: Racing Genk neemt huurling definitief over

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na een geweldig regulier seizoen liepen de playoffs uiteindelijk op een teleurstelling uit voor Racing Genk. Komend seizoen willen ze opnieuw meedoen voor de prijzen. Het heeft alvast een nieuwe flankaanvaller binnengehaald.

Racing Genk maakt werk van de invulling van de spelerskern voor volgend seizoen. Zo lijkt Christopher Bonsu Baah voor de nodige miljoenen te vertrekken. Een mooie financiële meevaller, waardoor Genk wel op zoek moet naar een nieuwe flankspeler.

De Limburgers anticiperen alvast op het vertrek van de Ghanees. Hoewel die nog niet officieel vertrokken is, heeft Genk al een inkomende transfer aangekondigd ter vervanging van Bonsu Baah.

Genk heeft namelijk de komst van Ayumu Yokoyama geofficialiseerd. De Japanse winger speelde sinds januari al in ons land. Genk huurde hem van Birmingham City, dat op het derde niveau in Engeland actief was.

Yokoyama speelde negen wedstrijden voor Jong Genk. Daarin kon hij één keer scoren. Genk heeft de aankoopoptie in de huurovereenkomst gelicht. Yokohama tekent een contract in Limburg tot 2029.

De 22-jarige winger zal volgend seizoen definitief worden geïntegreerd in de A-kern van Genk. De jeugdinternational van Japan zal in de schaduw van Steuckers, Karetsas en consoorten zich verder kunnen ontwikkeln.