Waarom heeft Standard zoveel moeite om twee belangrijke spelers aan te werven?

Na vijf eerste aankomsten te hebben gerealiseerd, is Standard genoodzaakt om de transfermarkt wat te temperen. De gesprekken met Casper Nielsen en Thomas Henry lopen door, maar de Rouches kunnen zich niet permitteren om te veel zware transfers te doen.

Ondanks de kapitaalverhoging van 28,7 miljoen euro en het wegwerken van de schuld bij de komst van Giacomo Angelini, bevindt Standard zich nog steeds in een oncomfortabele financiële situatie en heeft het niet veel geld te besteden in deze zomerse transferperiode. De club is levensvatbaar en moest dat bewijzen aan de Licentiecommissie: er zullen geen betalingsachterstanden meer zijn en de salarissen zijn al opgenomen in het jaarbudget. Maar als je dat wegneemt, blijven er niet veel middelen over.

Zoals we in mei al schreven, zou de club met stamnummer 16 tot bijna 15 miljoen euro moeten verkopen om zijn situatie te verbeteren en meer te kunnen investeren tijdens de zomer. Verschillende spelers zijn op de transferlijst geplaatst, zoals Matthieu Epolo, Nathan Ngoy, Marlon Fossey en Ilay Camara, maar de aanbiedingen stromen niet binnen, ondanks de interesse van Genk in Ngoy. Ibe Hautekiet wordt dan weer gevolgd door Gent en PAOK.

Interesse, maar nog geen concrete aanbieding

Tot nu toe is niemand vertrokken, wat Standard dwingt om deze zomer de broeksriem aan te halen. Hoewel Adnane Abid, voor bijna 1,5 miljoen euro inclusief bonussen overgenomen van Patro Eisden, momenteel de enige betalende transfer is, zijn Tobias Mohr, Lucas Pirard, Nayel Mehssatou en Marco Ilaimaharitra gratis aangekomen. Mooie deals op papier die de club zal proberen te herhalen, vooral met centrale verdediger Josué Homawoo, die de zesde zomeraanwinst zou kunnen worden. Het wordt echter moeilijker wanneer er een vergoeding moet worden betaald.

Het Luikse bestuur heeft al enkele weken een persoonlijke overeenkomst met Thomas Henry (Hellas Verona) en Casper Nielsen (Club Brugge). De Rouches moeten nu tot een akkoord komen met de respectievelijke clubs, maar dat is waar het schoentje wringt. Wat Nielsen betreft, is Standard momenteel bereid om tot 600.000 euro te bieden, wat niet voldoende is voor blauw-zwart.

Volgens de informatie die ons bereikt, hebben Marc Wilmots en zijn collega's echter niet de intentie om het dossier op te geven. Het doel is om blijven onderhandelen met Brugge en de mentale strijd tussen de directies te winnen om de prijs te doen zakken. Nielsen, aan zijn kant, begint druk uit te oefenen om naar Standard te komen, heeft een ontmoeting met technisch directeur Dévy Rigaux aangevraagd en zou zelf ook een rol kunnen spelen in zijn eigen komst.

Casper Nielsen en Thomas Henry hopen op een positieve afloop

Wat Thomas Henry betreft, die klaarstaat om een contract van drie jaar te ondertekenen, is de situatie niet veel anders. Hellas Verona overwoog hem aanvankelijk gratis te laten vertrekken, voordat ze van gedachten veranderden vanwege de grote belangstelling. Dit is natuurlijk geen goed nieuws voor Standard, dat niet van plan was een nieuwe vergoeding te betalen en zeker niet om drie betalende transfers uit te voeren zonder een speler te verkopen.

Tot nu toe heeft Standard kunnen profiteren van de verkoop van Aiden O'Neill, die de Rouches twee miljoen euro + bonussen heeft opgeleverd. Maar zonder uitgaande transfers, en wetende dat het volledige bedrag niet opnieuw kan worden geïnvesteerd in transfers, wordt het moeilijk om nog meer betalende aankopen aan de Maas te verwachten. Als Brugge en Hellas Verona echter hun eisen verlagen, kan Standard misschien een inspanning leveren, maar stamnummer 16 kan zich de huidige voorwaarden voor Nielsen en Henry niet veroorloven.

Zolang er geen uitgaande transfers zijn gedaan, zal Standard zich richten op vrije spelers, omwille van de eerder genoemde redenen. Ook blijft het afwachten wat Axel Witsel zal beslissen, aangezien hij geen transfersom zou vergen maar wel aanzienlijk in salaris zou moeten inleveren om zijn terugkeer te maken. De Rouches zullen echter blijven bewegen en zo snel mogelijk, aangezien Mircea Rednic hoopt een zo compleet mogelijke groep te hebben voor het vertrek op stage.

Er zal zeker een team beschikbaar zijn, maar dat kan nog veel veranderingen ondergaan vóór het einde van de transferperiode, gepland op 6 september, dus tijdens de internationale pauze voor de zevende speeldag van het kampioenschap. Tegen die tijd kan de transfer van Nicolas Raskin, die wordt genoemd in Engeland en waarvoor Standard tussen 20% en 25% van de meerwaarde zou moeten ontvangen, wat extra financiële ademruimte bieden.