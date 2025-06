Belgische JPL-club begint voorbereiding met ... dertien(!) doelpunten

Dender is goed begonnen aan zijn voorbereiding. Het won zijn eerste oefenwedstrijd meteen met een wel erg kletterende 0-13 bij Leeuwkens Teralfene. Een leuk streekduel met dus ook heel wat doelpunten.

Tweedeprovincialer Leeuwkens Teralfene was - zoals verwacht - geen partij voor FCV Dender. En uiteindelijk kregen we dan ook een flinke overwinning te noteren met dubbele cijfers.

Leeuwkens Teralfene kreeg er liefst dertien om de oren van de eersteklasser Dender. Berte (2), Scheidler (2), Kadiri (2), Masangu (2), Kvet, Viltard, Adewusi, Pappaert en M’Barki zorgden voor de doelpunten in het spektakelduel.

Bij Dender waren ze dan ook in de wolken na de eerste oefengalop. Het resultaat mocht er zijn, maar er werd ook goed voetbal op de mat gebracht.

Kansen geven

“Een leuk oefenpotje om van wal te steken. We trainden hier vaak vorig seizoen wegens onze terreinproblemen en werden steeds hartelijk ontvangen", aldus Vincent Euvrard in een reactie bij Het Nieuwsblad.

Heel wat jonkies kregen ook hun kans in de eerste oefenwedstrijd. Mogelijk is dat goed nieuws richting de competitie. Zo scoorde Kadiri meteen: “Hij kreeg vorig seizoen weinig speelkansen. Tijdens de voorbereiding krijgt hij die zeker wel. Zijn eerste goal was alvast een pareltje", aldus nog de coach.