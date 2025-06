Anderlecht-aanwinst Nathan Saliba laat supporters al watertanden met grote uitspraken

Nathan Saliba, de nieuwste aanwinst van Anderlecht, heeft duidelijk grote ambities. Hij wil kampioen worden met paars-wit.

Anderlecht heeft met Nathan Saliba (21) zijn nieuwste zomeraanwinst beet. De jonge Canadees komt over van de club Montreal, die in de MLS actief is.

In de app Mauve van Anderlecht, stelde de middenvelder zichzelf al even voor. "Ik ben een zeer rustig persoon. Ik bekijk dingen graag op mijn gemak en denk altijd eerst goed na voordat ik iets doe", opende hij.

"Ik luister liever dan dat ik praat, maar zal op de juiste momenten het woord nemen. Op het veld ben ik veelzijdig. Ik heb zowel offensieve als defensieve kwaliteiten. Ik zou zeggen dat mijn speelstijl vrij compleet is, maar ik speel het liefst als defensieve of centrale middenvelder."

De afgelopen jaren waren er bij paars-wit heel wat lastige problemen. Saliba hoopt deel uit te maken van de groep die het tij kan keren. Hij heeft duidelijke ambities.

"Ik hoop het team dit seizoen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Samen willen we kampioen worden, dat moet het doel zijn voor een club als RSC Anderlecht. Ik wil een goede invloed hebben op mijn medespelers, hen helpen om het beste in zichzelf boven te halen en ook hun kwaliteiten naar boven halen."