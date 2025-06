Een clubrecord, en het gaat zelfs verder dan dat: Sporting Charleroi deelt profcontract uit aan... 15-jarige

Bij Sporting Charleroi heeft de jonge Brusselaar Rayan El Arfani zijn allereerste profcontract getekend. Een historische ondertekening: op slechts 15-jarige leeftijd wordt hij de jongste speler die deze mijlpaal heeft bereikt in de geschiedenis van de club...

27 juni zal voor altijd in het geheugen van Rayan El Arfani gegrift blijven en in de archieven van Sporting Charleroi. De jonge Brusselse middenvelder, een echte ouderwetse nummer 8 - hardwerkend, creatief, onvermoeibaar - ziet zijn contract nu officieel gepresenteerd, enkele dagen nadat hij het op 18 juni heeft ondertekend, op zijn 15e verjaardag. Een primeur in de geschiedenis van de club, een zeer zeldzaam geval in het Belgische voetbal, en een sterk symbool voor een hele generatie die nog in opleiding is.

Oorspronkelijk afkomstig uit Jette, werd hij op 9-jarige leeftijd opgemerkt door Charleroi terwijl hij bij de club Bon Air speelde. Vervolgens sloot hij zich aan bij de academie van de Zebra's, waar hij al snel opviel. Visie in het spel, anticipatievermogen, verbazingwekkende volwassenheid voor zijn leeftijd: hij klom op, tot hij werd gepromoveerd naar hogere leeftijdscategorieën. Een paradox die veel zegt over zijn profiel: Rayan is tegelijkertijd een "laatbloeier" op fysiek vlak... maar staat op het veld al verder. Een bewijs dat het niet alleen op centimeters aankomt, maar dat zijn spelintelligentie en overzicht het verschil maken.

Als Belgisch U15 Future-international is hij net terug van een lange blessure als gevolg van een groeispurt. En met de vastberadenheid van de groten hervat hij zijn traject, om dit langverwachte contract te ondertekenen. Officieel gepresenteerd op 27 juni, is dit contract zowel een erkenning voor de speler, een sterk signaal van de club, als de bekroning van meerdere jaren werk.

"Mijn eerste contract ondertekenen op mijn 15e verjaardag, het is iets om trots op te zijn. Ik denk terug aan mijn begin bij Jette, aan mijn aankomst bij Sporting bij de U9... en ik realiseer me hoe ver ik ben gekomen. Het is een eerste stap naar de profwereld, en vanaf vandaag krijgt het werk een andere dimensie. Ik weet dat er meer aandacht op mij zal zijn, ook meer verwachtingen, maar dat motiveert me des te meer om gefocust te blijven en door te blijven groeien", verklaarde de jonge middenvelder.

Professioneel tekenen op je 15e verjaardag: het kan niet eerder. België behoort tot de zeer zeldzame Europese landen waar dit is toegestaan - in de meeste andere landen moet je wachten tot je 16 bent. Door deze prestatie maakt Rayan deel uit van een uiterst beperkte, zo niet unieke categorie.

Dit contract is meer dan een symbolische mijlpaal: het is een historische primeur voor Sporting Charleroi en een nieuw bewijs van rauw talent dat wordt gevormd binnen zijn academie. Voor de jonge Brusselaar is dit nog maar het begin, al schrijft hij geschiedenis.