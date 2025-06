Miljoenen verdiend op het EK... en toch opnieuw verlies: cijfers gaan opnieuw in het rood bij de KBVB, hoe kan dat?

De KBVB boekte in het jaar 2024 opnieuw verlies: 1,27 miljoen euro in het rood. Dat is wel een heel pak minder dan het jaar voordien.

De KBVB leed in het jaar 2023 een enorm verlies: 10,93 miljoen euro, wat neerkwam op een record. De cijfers van dit jaar zijn beter, maar nog steeds niet goed. Het Laatste Nieuws meldt dat de KBVB in het kalenderjaar 2024 1,27 miljoen euro verlies boekte. Dat verlies wordt vrijdagavond op de Algemene Vergadering van de Belgische voetbalbond besproken. Toch is het best opvallend dat er opnieuw verlies werd geleden in een jaar met een EK, dat winstgevend hoort te zijn. De Rode Duivels geraakten tot in de 1/8e finales, wat 12,25 miljoen euro opleverde. Maar door premies en portretrechten ging er al heel wat van dat bedrag af. HLN weet dat iedere Rode Duivel 96.000 kreeg voor het bereiken van de achtste finale. Het financiële resultaat is zeker niet goed, maar het had nog veel erger kunnen zijn. Peter Willems nam in september 2024 over als CEO, toen de KBVB richting een verlies van 6 miljoen euro leek te gaan. Er werd fors bespaard, waardoor het geschatte verliest 310.000 euro zou bedragen. Maar de Pro League haalde bijna een miljoen euro uit het reservefonds om scheidsrechtersfacturen te betalen.