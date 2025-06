OFFICIEEL: STVV-middenvelder Joel Fujita maakt verrassende transfer en komt voormalige Union-coach tegen

Het is officieel: Joel Fujita verlaat STVV. De middenvelder heeft voor een opvallend avontuur gekozen.

De kans dat Joel Fujita deze zomer zou vertrekken bij STVV leek met de dag groter te worden. Maar zijn bestemming is bijzonder verrassend.

Nog geen dag geleden raakte bekend dat Besiktas, naast AEK Athene, interesse zou hebben gehad in de Japanner. Maar als twee honden vechten om een been...

Sint-Truiden liet vrijdag weten dat Fujita naar het Duitse Sankt Pauli trekt. Hij zal volgend seizoen dus in Bundesliga spelen, waar hij Vincent Kompany (coach van Bayern München) kan tegenkomen. Bij Sankt Pauli is Alexander Blessin trainer sinds zijn vertrek bij Union SG.

De 22-jarige Japanner kwam zo'n twee jaar geleden toe bij STVV, dat hem toen overnam van Yokohama F. Marinos. In totaal kwam hij 63 keer in actie bij Sint-Truiden.

De komst van enkele middenvelder de voorbije weken was dus geen toeval. Dat zegt sportief directuer André Pinto. "Omdat er veel interesse was voor Joel, anticipeerden we de voorbije weken al op zijn vertrek. Met de komst van Sissako en Merlen - en de centrale middenvelders die er al in onze kern zaten - zijn we op deze positie gewapend voor het komende seizoen."