De eerste Belgische versterking van Olivier Renard? Anderlecht op het spoor... van de zoon van een voormalige clubheld

Anderlecht is nog steeds op zoek naar een nieuwe doelman. De Paars-witten mikken op een nieuwe reservedoelman achter Colin Coosemans.

We hebben er een paar dagen geleden over gesproken: sinds het begin van zijn mandaat heeft Olivier Renard alleen maar buitenlandse spelers binnengehaald. Dit zou uiteindelijk een probleem kunnen vormen om het aantal binnenlandse opgeleide spelers op het wedstrijdblad te handhaven, gezien de vertrekkende transfers.

In deze context heeft de komst van een Belgische doelman prioriteit. Het doel is niet om een nummer één voor Colin Coosemans te vinden, maar eerder om een nieuwe reserve voor hem te vinden, die ook zou fungeren als een bijna onveranderlijke Belgische speler op het wedstrijdblad. Profielen zoals Gaëtan Coucke of Thomas Kaminski zijn genoemd, maar ze zouden alleen aankomen als Coosemans vertrekt, wat momenteel niet aan de orde is.

De prioriteit: een jonge reserve

Het Nieuwsblad meldt de interesse van Sporting voor Kjell Peersman, die dit seizoen actief was bij Lierse. De 21-jarige Duiveltje (een selectie met onze Beloften) begon zijn opleiding bij Westerlo, voordat hij op tienjarige leeftijd naar PSV vertrok.

In Eindhoven klom Peersman geleidelijk op en wist hij de U21 te bereiken, waar hij ongeveer dertig wedstrijden in de tweede divisie speelde. Dit seizoen werd hij door PSV uitgeleend aan Lierse, waar hij ook een basisspeler in 1B werd. De Antwerpenaar komt aan het einde van zijn contractjaar bij PSV, dat 500.000 euro vraagt.

Kjell Peersman is niemand minder dan de zoon van Tristan Peersman, die tussen 2000 en 2006 31 wedstrijden voor Anderlecht speelde, met enkele reflexstops maar ook enkele opmerkelijke blunders toen de gebruikelijke titularis Daniel Zitka afwezig was.