Glen De Boeck heeft een persoonlijk drama meegemaakt: emotioneel gesloopte trainer vertelt wat er aan de hand is

Glen De Boeck zit op zijn 53ste in een zware periode in zijn leven. Hij heeft een persoonlijk drama meegemaakt: hij verloor zijn beide ouders in een korte tijd, op een best schokkende manier.

De Belgische voetbaltrainer doet zijn verhaal in Het Nieuwsblad. Zijn vader Louis sukkelde al een hele tijd met zijn gezondheid. In vijf dagen tijd ging hij ineens heel hard achteruit. Glen herinnert zich nog heel goed het laatste gesprek dat hij met zijn vader had. Die zei Glen tot twee keer toe om zeker goed voor zijn moeder te zorgen.

"Hij voelde gewoon dat de dood voor de deur stond", zegt Glen De Boeck hierover. Tijdens de begrafenis van Louis zakte Louisette, de moeder van Glen, in elkaar. Ze had een hersenbloeding opgelopen en er zou door de dokters nog een andere enorm harde diagnose gesteld worden: zij had pancreaskanker. Dat was dus weer een klap.

Glen De Boeck nog aan het rouwen

De familie beleeft dus erg donkere tijden. Ongeveer een maand na het overlijden van Louis moest de familie De Boeck ook Louisette afgeven. Glen De Boeck zit nog volop in zijn rouwperiode. Hij probeert opnieuw de draad op te nemen, maar zo eenvoudig is dat natuurlijk niet als je zoiets moet meemaken. Dat vergt nu eenmaal tijd.

Als kind afscheid moeten nemen van beide ouders doet uiteraard ontzettend pijn. Tegelijkertijd is het ook de natuurlijke levensloop. "Ik weet dat het de normale gang van het leven is. Maar toch…. Ik heb nog maar weinig plezier gehad in mijn leven sindsdien." Daar kunnen we ons wat bij voorstellen. We wensen hem alvast alle sterkte.

Voetbal erg relatief

Zo'n momenten zetten nog eens in de kijker dat de gezondheid van naasten en familieleden het allerbelangrijkste is. Voetbal wordt dan zeker erg relatief. En toch: wie weet kan voetbal ooit weer helpen om Glen weer enig plezier te laten beleven.