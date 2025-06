Michiel Jonckheere verkoos Kortrijk boven Club Brugge en heeft daar nog iets over te zeggen: "Dat wisten ze bij Club"

Tot voor kort zat Michiel Jonckheere nog op de bank van Club Brugge naast Nicky Hayen, maar volgend seizoen zal hij met KV Kortrijk op zoek gaan naar de promotie vanuit de Challenger Pro League.

Michiel Jonckheere is een ambitieuze jonge coach. En dus wil hij met KV Kortrijk mooie dingen laten zien in het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League. Als het even kan, dan willen ze dat in West-Vlaanderen bekronen met een titel en promotie.

Kortrijk boven Club Brugge gekozen

Maar het had ook helemaal anders kunnen lopen voor Michiel Jonckheere. Vorig jaar zat hij nog bij Club Brugge en ook daar kon hij in de wachtrij blijven zitten om mogelijk zijn kansen te krijgen op het hoogste niveau.

"Waarom ik Club Brugge heb verlaten om naar tweede klasse te gaan coachen? Dat is heel simpel. Ik had de ambitie om hoofdtrainer te worden. En dat wist men ook bij Club."

Kandidaat bij Club NXT

"Dat ik kandidaat was om hoofdcoach te worden van Club NXT? Dat klopt. En ik was ook van plan om het te doen", windt hij er geen doekjes om in Het Nieuwsblad.

"Tot KV Kortrijk me een drietal dagen voor de finale gesprekken met Club opbelde en me het project hier uit de doeken deed." Of hoe het soms ook allemaal snel kan verkeren.