Voetbalbond gaat opnieuw in het rood maar het had nog erger kunnen zijn onthult CEO

Geld en voetbal, we krijgen het niet meer los van elkaar. Er is ook de voorbije jaren een constante: de KBVB die verlies draait. Ook dit jaar, ondanks al het harde werk dat verricht is.

In 2023 was er een recordverlies van meer dan 10 miljoen euro. In de voetbalwereld is dat geen onoverkomelijk bedrag, wel als dat van aan nationale federatie is die niet kan teren op transfergelden. Ook in 2024 werd er verlies gedraaid, al was dat amper 1,24 miljoen euro.

Maar ondanks dat verlies reageert de KBVB toch niet ontevreden op de rode cijfers van het afgelopen boekjaar. "Het geraamde verlies bedroeg 6,57 euro", onthulde de de voetbalbond vrijdagavond. "Dat bewijst dat de nieuwe directie het volledige financiële beheer grondig aan het herzien is", meent men.

In een jaar zonder groot toernooi kan de voetbalbond minder winst maken dan normaal. Afgelopen EK, in 2024 notabene, leverde het halen van de 1/8e finales nog 12 miljoen euro op. Toch kon dat er niet voor zorgen dat de rekeningen positief draaiden.

Het wordt dus nu al uitkijken naar de jaarrekening van 2025 zonder groot toernooi waarbij er normaliter ook geen al te grote uitgaven zijn. Al deed het vorige kalenderjaar zonder toernooi niet het beste verhopen voor de boekhouding.