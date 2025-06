Ze hebben hele goede reden om te vieren: Kevin De Bruyne heeft emotionele, hartverwarmende boodschap voor zijn vrouw

Kevin De Bruyne en zijn vrouw Michèle Lacroix hebben iets te vieren. Ze lijken dan ook van plan om er iets speciaals van te maken.

De Bruyne heeft onlangs zijn transfer naar het Italiaanse Napoli bekrachtigd. De Rode Duivel kan transfervrij de overstap maken, nadat Manchester City hem geen voorstel deed om zijn contract te verlengen. De Bruyne wordt zo niet enkel bij de nationale ploeg maar ook in clubverband de ploegmaat van Romelu Lukaku. Iets om naar uit te kijiken.

Dat is echter niet wat KDB en zijn echtgenote te vieren hebben. Dat heeft niets met de sportieve loopbaan van de international te maken maar situeert zich helemaal op het privévlak. Een geheim is het echter ook niet, want De Bruyne heeft het onthuld op sociale media. "We vieren onze achtste huwelijksverjaardag", schrijft hij op Instagram.

De Bruyne en zijn vrouw bezoeken wildpark

Dat lijkt hij te doen op Zuid-Afrikaanse bodem. Een vakantie naar Zuid-Afrika is natuurlijk niet verkeerd. Bij de foto op Instagram van Kevin en zijn vrouw reageren verschillende mensen dat ze hun locatie herkennen. Ze zouden zich in het Krugerpark hebben bevonden, een nationaal wildpark. Het ligt op de grens met Zimbabwe en Mozambique.

Hiermee hebben we nog niet het volledige verhaal verteld, want Kevin De Bruyne heeft er nog een hartverwarmende boodschap aan toegevoegd, specifiek gericht tot zijn echtgenote. "Ik hou van je, Michèle Lacroix", schrijft de Rode Duivel. Dat weet ze ongetwijfeld, maar Kevin laat de kans niet liggen om het nog eens te zeggen.

De Bruyne binnenkort in de Serie A

Kevin en Michèle kunnen de ervaring best helemaal in zich opnemen en er met volle teugen van genieten. Als hij zich binnenkort richting Italië moet begeven, dan gaat de focus weer helemaal op het voetbal en op de Serie A.