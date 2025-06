Twee aangename verrassingen in de eerste oefenwedstrijd van Charleroi: "Hij heeft elementen toegevoegd die we misten"

Doelpuntenmaker Jakobs Napoleon Romsaas maakte een geslaagd debuut bij Sporting Charleroi. Hij was een van de aangename verrassingen tijdens de verplaatsing van de Zebra's naar Bergen, net als Anthony Descotte.

Sporting Charleroi heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen niet gewonnen. De Zebra's, die op 24 en 31 juli al tegen Hammarby spelen in de voorronde van de Conference League, speelden gelijk tegen RAEC Mons: 2-2.

Met het vertrek van Daan Heymans (naar Genk) en Adem Zorgane (naar Union) is Jakobs Napoleon Romsaas de eerste zomeraanwinst voor de Carolo's. Rik De Mil ziet in hem zijn nieuwe spelmaker.

Geslaagde debuut voor Jakobs Napoleon Romsaas, aangename verrassing Anthony Descotte

Als doelpuntenmaker bij de openingsgoal maakte de Noor meteen een goede indruk in zijn nieuwe kleuren. Tegenover onze collega's van La Dernière Heure was Rik De Mil echter voorzichtig in zijn oordeel.

Jakobs Napoleon Romsaas scoorde bij zijn debuut en liet zich meteen opmerken. Toch temperde coach Rik De Mil de verwachtingen:

"Hij is technisch sterk en heeft potentieel, maar hij is nog jong. We moeten hem niet te veel druk opleggen en vooral de tijd geven om zich aan te passen. Hij heeft nog nooit zo'n intensiteit in zijn carrière meegemaakt."

De andere grote winnaar van de wedstrijd was Anthony Descotte, die terugkeerde van zijn uitleenbeurt aan FC Utrecht.

"Hij heeft elementen toegevoegd die we misten: diepgang, motivatie, een uitstekend schot... Het is een plezier om met hem te werken." Descotte zou dit seizoen een belangrijke rol kunnen spelen.