🎥 Ook dat kan hij: Kevin De Bruyne heeft heel wat te vieren op vakantie en maakt indruk met speciale moves

Het drukste en meest stressvolle deel van de zomer zit er al op voor Kevin De Bruyne, en dat was ook zijn wens. De middenvelder wou zijn transfer voor zijn vakantie afronden.

Dat lukte hem ook. Na zijn afscheid bij Manchester City, tekende de Rode Duivel al redelijk snel bij Napoli. Hij zal volgend seizoen samen met Romelu Lukaku de Serie A onveilig kunnen maken.

Momenteel geniet De Bruyne van zijn vakantie. De middenvelder is nu in Zuid-Afrika, waar hij het duidelijk naar zijn zin heeft.

Op sociale media gaan leuke beelden rond. Zo is KDB in een video al dansend met enkele locals te zien. Verder bezocht hij ook een school.

Zijn vakantie lijkt helemaal perfect te verlopen. Enkele dagen geleden werd De Bruyne 34 jaar oud, terwijl hij ook zijn achtste huwelijksverjaardag kon vieren.

Kevin De Bruyne was in Mpumalanga earlier today.



He is currently in the country šŸ‡æšŸ‡¦ pic.twitter.com/IUJpFLoQXJ