OFFICIEEL: Paul-José Mpoku heeft een nieuwe wending genomen en vertrekt na vier maanden al bij Roemeense club

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hij was een tijdlang geïnteresseerd in de overname van Standard, maar nu is Paul-José Mpoku op zoek naar een nieuwe club. De Congolees verlaat Roemenië slechts vier maanden na zijn aankomst.

Tien clubs, in zeven verschillende landen: Paul-José Mpoku heeft veel gereisd gedurende zijn carrière. Sinds zijn vertrek bij Standard in 2020 heeft de Congolees het shirt gedragen van Al-Wahda, Konyaspor, Incheon United en vervolgens van UTA Arad in Roemenië. Die laatsgenoemde club werd geleid door ene Mircea Rednic, die inmiddels coach is geworden van Standard als vervanger van Ivan Leko. Hij tekende er in februari. Paul-José Mpoku verlaat Roemenië vier maanden na zijn aankomst De 33-jarige speler kondigde op 30 juni zijn afscheid al aan bij UTA Arad via zijn sociale media. "Het seizoen eindigt, evenals mijn avontuur bij UTA Arad. Bedankt aan iedereen die me dit jaar heeft gesteund. Een hoofdstuk sluit, een ander opent zich", verklaarde hij. Hij werd onlangs geassocieerd met een koopproject van Standard met het fonds Worldgate Investment. Enkele dagen voor de holding SDL, opgericht door Giacomo Angelini, de club overnam had hij op zijn X-account de bekende video van José Mourinho geplaatst. "If I speak, I'm in big trouble". Steeds meer betrokken in de zakenwereld en ook geïnteresseerd in de overname van Toulouse FC met hetzelfde fonds, zou Paul-José Mpoku echter nog niet zijn laatste woord op het veld hebben gesproken. Zijn sportieve toekomst blijft voorlopig onzeker.