Tijd voor een nieuwe uitdaging: Axel Witsel kondigt officieel zijn vertrek aan bij Atlético Madrid

Het vertrek van Axel Witsel bij Atlético de Madrid hing al even in de lucht, maar is nu ook officieel bevestigd. De voormalige Rode Duivel verlaat de Madrilenen transfervrij en kan tekenen bij wie hij wil.

Het is geen geheim dat Standard Axel Witsel deze zomer graag terug zou zien komen. De sportieve bazen van de Rouches hebben herhaaldelijk gesproken met de voormalige chouchou van de Luikenaars, in de hoop hem te kunnen terughalen.

Maar de voormalige Rode Duivel had een duidelijk plan: Hij wou eerst deelnemen aan het WK voor clubs met Atlético Madrid voordat hij transfervrij zou vertrekken bij de Colchoneros, waar zijn contract eind juni zou aflopen.

Ondanks zijn lange periode met een bankzittersstatuut, van begin februari tot eind mei zonder onderbreking, werd de 36-jarige speler effectief opgeroepen door Atlético om naar de Verenigde Staten te reizen. Maar dat avontuur was van korte duur. Atlético sneuvelde in de groepsfase. Witsel, die op de bank zat in de eerste en derde wedstrijd, speelde 45 minuten in de tweede wedstrijd, tegen Seattle, en scoorde.

Axel Witsel kondigt vertrek bij Atlético Madrid aan

Terug in Europa kondigde hij ook effectief zijn vertrek bij Atlético aan, via zijn Instagram-account. "Na drie seizoenen in de kleuren van Atlético Madrid is het tijd om afscheid te nemen. Ik wil de club, mijn teamgenoten, de technische staf en alle supporters bedanken voor het warme welkom vanaf de eerste dag. Bedankt voor het vertrouwen, de passie en de onvoorwaardelijke steun."

"Ik heb hier intense momenten beleefd, vol emoties, uitdagingen, overwinningen en veel trots. Het was een eer om dit shirt te verdedigen en ik zal altijd een heel speciale herinnering koesteren aan deze periode in mijn carrière. Bedankt voor alles. Dit is geen vaarwel, maar een tot ziens", klinkt het bij Witsel.

Nu moet Witsel beslissen wat de toekomst hem brengt: de aanbieding van Standard accepteren en zijn grote terugkeer naar Sclessin maken, of een andere uitdaging kiezen. Er is met name belangstelling van Pogon Szczecin zoals gemeld in de Poolse pers. Het antwoord op deze vraag zou vrij snel moeten komen.