Anderlecht kan opgelucht ademhalen: stadionprobleem verholpen

Het leek er even op dat RSC Anderlecht opnieuw een dik probleem had voor zijn RSCA Futures. Hun nieuwe stadion in Deinze waar ze gebruik van maakten zou mogelijk niet meer in orde zijn na de afbraak van de zittribune. Al lijkt er al een oplossing in de maak.

Volgens La Dernière Heure is het duidelijk: zelfs met de afgebroken tribune moet er niet gezocht worden naar een nieuw stadion voor de RSCA Futures. Tribune afgebroken De Raad van State heeft maandag de omgevingsvergunning voor het stadion in Deinze vernietigd. De tijdelijke tribune die er staat, moet worden afgebroken en die afbraakwerken zijn al begonnen. En dus was de vraag wat er zou gaan gebeuren met de RSCA Futures. Die speelden aan het begin van het vorige seizoen hun thuiswedstrijden nog in het Koning Boudewijnstadion, maar dat lag steeds moeilijker. Geen probleem voor Anderlecht Na het failliet van Deinze gingen ze naar Oost-Vlaanderen, waar ze een contract voor drie jaar afsloten. De supporters van Deinze mochten zelfs gratis naar de matchen van de RSCA Futures gaan kijken. Maar nu verdwijnt de grootste zittribune er dus. De tribune met 4200 zitplaatsen was essentieel om aan de quota van achtduizend plekken, waarvan vijfduizend zitplaatsen te komen. Toch zou dat volgens de krant geen invloed hebben: het stadion zou nog steeds voldoen om er wedstrijden in de Challenger Pro League te hosten.