'Club Brugge-speler wil waanzinnig salaris: aanvaller stelt keiharde eisen voor eventuele transfer'

Het wordt deze zomer nog druk bij Club Brugge. Nu kan ook Chemsdine Talbi op interesse rekenen. Hij stelt wel meteen hoge eisen.

Bij Club Brugge hebben een aantal spelers zich afgelopen seizoen in de kijker gespeeld. Onder hen ook de 20-jarige Chemsdine Talbi. Hij toonde zich in de competitie, maar ook in de Champions League.

Afgelopen seizoen kwam de flankaanvaller 44 keer in actie, wel vaker als invaller dan als basisspeler. Hij was goed voor zeven doelpunten en vijf assists.

Volgens Africafoot staat hij nu in de belangstelling bij enkele Saudische clubs. Dan zou het meer concreet gaan over Al Nassr, Al Hilal en Al Ittihad.

De Marokkaan stelt wel al meteen duidelijke eisen. Zo zou hij een loon van 10 miljoen euro per jaar willen verdienen. Pas als zijn sportieve en financiële verwachtingen worden ingelost, wil hij praten over een transfer.

Terwijl zijn marktwaarde op 8 miljoen euro wordt geschat, zou Club Brugge zeker 25 miljoen euro willen voor zijn talent. Hij ligt momenteel nog onder contract tot juni 2027.