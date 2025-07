Nog maar pas op pensioen, maar Renaud Emond weet al wat hij nu wil gaan doen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Renaud Emond stopt met voetballen, onder meer door aanhoudende knieproblemen. De voormalige aanvaller van Standard blijft echter niet bij de pakken zitten en is niet van plan om de voetbalwereld volledig vaarwel te zeggen.

Door knieproblemen die al meer dan een jaar aansleepten, besliste Renaud Emond onlangs om te stoppen met voetballen. De 33-jarige spits maakte een eind aan zijn doelpuntrijke carrière in binnen- en buitenland.

Nadat zijn contract bij KAS Eupen afliep had de aanvaller een nieuwe uitdaging kunnen aangaan. "Ik ontving enkele aanbiedingen, waaronder van Virton. Maar ik zag het niet zitten om te vertrekken zonder me voor de volle 100% te kunnen geven," zo onthulde hij maandag in L'Avenir Verviers.

Emond wil spelersmakelaar worden

Na passages bij onder meer Beveren, Standard en FC Nantes wil Emond niet compleet afscheid nemen van de voetbalwereld. Hij heeft namelijk de ambitie om spelersagent te worden.

"Ik wilde eigenlijk het benodigde examen al afleggen op 18 juni. Maar de FIFA heeft dit tegengehouden omdat ik nog steeds onder contract stond bij Eupen tot 30 juni. Het is dus met een jaar uitgesteld, maar tegen die tijd zou ik misschien voor een andere agent kunnen werken," vervolgt hij. Deze agent zou Mogi Bayat kunnen zijn, zijn adviseur aan het einde van zijn carrière. "Dat is zeker een mogelijkheid, maar nog niets is zeker."

Een omscholing tot trainer kan Emond op dit moment maar weinig interesseren. "Dat vereist nog meer tijd en toewijding dan wanneer je speler bent. Ik heb nu rust nodig, wil van mijn weekenden genieten en tijd besteden aan mijn familie," besluit hij.