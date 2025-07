Club Brugge krijgt stevige concurrentie in strijd om Inter-middenvelder

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge toont interesse in Aleksandar Stankovic. De jonge middenvelder, zoon van Dejan Stankovic, zou de vervanger moeten worden van Ardon Jashari. Die lijkt nu echt wel op weg naar het Italiaanse AC Milan.

Als Club Brugge en AC Milan tot een akkoord komen over de overgang van Ardon Jashari, kunnen de Bruggelingen met de nodige centen op zoek naar een volwaardige vervanger. Daarvoor hebben ze hun oog laten vallen op Aleksandar Stankovic.

Volgens transferjournalist Matteo Moretto zouden de onderhandelingen met Inter, de huidige werkgever van Stankovic, eerstdaags worden opgestart. De Italianen zouden willen meewerken aan een transfer, op voorwaarde dat er een terugkoopclausule in het contract kan gezet worden.

Door de hoge vraagprijs, Stankovic kent een marktwaarde die boven de tien miljoen euro ligt, haakte Anderlecht eerder al af. De Brusselaars volgden het profiel van Stankovic, maar die bleek uiteindelijk toch te duur. Club krijgt wel concurrentie van een andere ploeg.

Zo zou het Duitse Stuttgart ook naar de diensten van Stankovic hengelen. Dat meldt Gianluigi Longari. De Duitse bekerwinnaar zou in hem de ideale vervanger zien voor Angelo Stiller, die klaar lijkt voor een vertrek.

Opvallend detail: Stiller staar nadrukkelijk in de belangstelling van... Inter. Daar staat Hakan Çalhanoğlu dan weer op vertrekken en de Italianen denken aan Stiller om diens vertrek op te vangen. Maken Inter en Stuttgart een dubbele transferdeal? Of is het toch Club dat de middenvelder kan overtuigen?