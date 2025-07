De Vereniging moet beslissen: Cercle Brugge dreigt sterkhouder te verliezen

Alan Minda Cercle Brugge deze zomer kunnen verlaten. Vasco da Gama uit Brazilië toont interesse. Hij zou een tegenstander worden van Francis Amuzu, die bij Gremio speelt.

Alan Minda kwam in 2023 bij Cercle Brugge aan dat hem bij Independiente wegplukte voor twee miljoen euro. Snel, explosief en in staat om op verschillende aanvallende posities te spelen, heeft de Ecuadoriaan de aandacht getrokken met zijn consistente prestaties in de Jupiler Pro League. Met een contract tot juni 2028 is hij zowel sportief als een financieel belangrijk voor Cercle.

Maar de economische situatie van de Vereniging verandert de zaken. Geconfronteerd met een te dichten begrotingstekort, is het bestuur gedwongen om deze zomer meerdere spelers te verkopen. Alan Minda is een van de spelers die waarschijnlijk mag vertrekken, vanwege zijn geschatte marktwaarde van ongeveer 3 miljoen euro, volgens Transfermarkt.

Alan Minda zou richting Brazilië kunnen trekken

Het is in deze context dat Vasco da Gama volgens de Braziliaanse zender Colina em Foco interesse toont. De Braziliaanse club volgt de situatie van de Ecuadoriaanse speler op de voet en overweegt een bod uit te brengen in de komende dagen.

De onderhandelingen zouden binnenkort kunnen versnellen als Cercle Brugge openstaat voor een verkoop. Vasco da Gama zal echter de juiste prijs moeten bieden, want het doel van Cercle is duidelijk: de kas spekken zonder het spelersbestand volledig te verzwakken.

Het is nog afwachten of Alan Minda zal vallen voor een avontuur in Brazilië of dat hij liever wacht op een kans in een meer competitieve Europees competitie. Eén ding is zeker: de zomer belooft cruciaal te worden voor zijn toekomst.