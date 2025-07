Messi wil door: Argentijn gaat contract verlengen bij Inter Miami

Lionel Messi denkt nog niet aan stoppen. Zijn contract bij het Amerikaanse Inter Miami loopt aan het eind van dit jaar af, maar de Argentijn wil graag nog (minstens) door tot het wereldkampioenschap van volgende zomer.

Op het afgelopen WK voor clubs haalde Lionel Messi met Inter Miami nog de achtste finales. Daar werd wel kansloos verloren van Messi's ex-ploeg PSG (4-0). Toch was het een geslaagd toernooi voor de Amerikanen, die een wildcard kregen om deel te nemen.

Messi speelt in Miami samen met nog andere ex-Barcelona spelers. Zo dragen ook Jordi Alba, Sergio Busquets en Luis Suarez het shirt van Miami. Javier Mascherano is er coach. Het hoeft dus niet te verbazen dat de Argentijn gelukkig is in Amerika.

Zijn contract loopt aan het eind van dit kalenderjaar af, maar Messi wil nog niet stoppen. Hij wil minstens doorgaan tot het Wereldkampioenschap dat volgende zomer plaatsvindt in de VS, Canada en Mexico. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Messi speelt ondertussen twee jaar bij Inter Miami, na zijn (mislukt) avontuur bij PSG. Daarvoor speelde hij natuurlijk vele jaren voor FC Barcelona, waarmee hij in totaal meer dan dertig prijzen wist te pakken. In 2021 trok hij de deur van Camp Nou achter zich dicht.

Bij de club van David Beckham voelt Messi zich goed. Omgekeerd is hij natuurlijk een geweldig uithangbord voor Miami. Voor hoeveel jaren hij uiteindelijk zal bijtekenen, is nog niet geweten.