Ondanks klacht van verschillende clubs over format: Challenger Pro League-start zal vermoedelijk niet verplaatst worden

Op dinsdag kwam het nieuws naar buiten dat Francs Borains, Seraing en Sporting Lokeren een klacht hadden ingediend tegen het nieuwe format van de Belgische profcompetities. Voorlopig lijkt dat geen invloed te gaan hebben op de start van de competitie.

De klacht van de verschillende Challenger Pro League-clubs gaat voornamelijk over het al dan niet vastbeitelen van een minimumaantal beloftenploegen in de tweede afdeling. Francs Borains, Seraing en Sporting Lokeren dienden hierover een klacht in.

Even was er de vrees dat daardoor de competitiestart moest verlaat worden. Maar zo een vaart lijkt het vooralsnog niet te gaan lopen. De Belgische Mededingingsautoriteit heeft al laten weten snel werk te maken van het dossier.

Zo zou er ten laatste op 25 juli al een beslissing vallen over de klacht. Vermoedelijk zal er zelfs vroeger duidelijkheid zijn over het competitieformat. Het komende seizoen in de Challenger Pro League gaat van start op 8 augustus.

Hoewel die competitiestart niet in het gedrang lijkt te komen, wordt er achter de schermen toch al aan een plan b gewerkt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Eén van de pistes is om eventueel uitgestelde wedstrijden af te werken tijdens de winterstop.

De winterstop zal dit jaar iets langer duren dan de voorbije seizoenen. Voor de rest zijn er weinig mogelijkheden tot verschuivingen, door de internationale pauzes en het WK dat komende zomer op de planning staat.