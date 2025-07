Tweede aanwinst is zo goed als binnen: Charleroi haalt flankaanvaller op in Frankrijk

Charleroi heeft zo goed als zeker een nieuwe speler beet. Flankaanvaller Freddy Mbemba gaat naar alle waarschijnlijkheid de spelerskern van de Carolo's komen versterken.

Zoals ze dat wel vaker doen, is Charleroi in Frankrijk gaan speuren om hun spelerskern een opwaardering te geven. Deze keer zijn ze uitgekomen bij Versailles, dat in de derde afdeling in Frankrijk voetbalt.

Daar sprong Freddy Mbemba in het oog. De in Congo geboren Fransman kende een uitstekend seizoen bij Versailles. Hij wist 14 keer te scoren en leverde ook nog 7 assists af. Dat levert hem vermoedelijk een transfer naar ons land op.

Want volgens transferwatcher Sacha Tavolieri is de transfer van Mbemba naar Charleroi zo goed als rond. Een akkoord met alle partijen zou zijn gevonden en de flankaanvaller zou al in ons land gearriveerd zijn.

Naast Jakob Napoleon Romsaas zou Mbemba de tweede versterking zijn voor Charleroi. Dat zal zich nog gaan roeren op de transfermarkt, want met Adem Zorgane en Daan Heymans zag het twee sterkhouders vertrekken naar respectievelijk Union en Racing Genk.

Charleroi eindigde het vorige seizoen als winnaar van de Europe Playoffs. Het barrageduel tegen Antwerp wisten ze met 1-2 te winnen, wat hen een ticket opleverde voor de tweede voorronde van de Conference League.