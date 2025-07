Daar is aanwinst nummer acht! Standard versterkt aanval met droomtarget

Na Casper Nielsen is nu ook Thomas Henry een speler van Standard. De ex-spits van Oud-Heverlee Leuven is officieel voorgesteld door de Luikenaars.

Het waren twee moeilijke transferdossiers, maar Standard heeft in beide gevallen zijn slag thuisgehaald. Na Casper Nielsen komt ook de Franse spits Thomas Henry de Luikse gelederen versterken.

De komst van de Deense middenvelder werd woensdag al aangekondigd. Op donderdag communiceerde Standard dan weer dat ook Henry nu ook officieel een speler van Standard is.

Henry was al lange tijd persoonlijk rond met Standard. Maar zijn werkgever, het Italiaanse Hellas Verona lag dwars. Zij hoopten nog een deel van de vijf miljoen euro die ze drie jaar geleden in de aanvaller investeerden, te recupereren.

Maar Standard hield het been stijf en bleef geduldig wachten. Uiteindelijk hebben de Italianen dan maar beslist om Henry transfervrij de overstap te laten maken. De Fransman is zo al de achtste versterking voor de Rouches deze zomer.

Thomas Henry is geen onbekende binnen het Belgische voetbal. In 2018 kwam hij aan bij Tubize, een seizoen later nam Oud-Heverlee Leuven hem over. Bij de Leuvenaars scoorde hij 45 keer in 79 wedstrijden, een gemiddelde waar ze bij Standard ook op zullen hopen.