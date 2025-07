Het handigheidje van de Pro League in het midden van procedureslag: "Gaat niet goed aflopen"

Er is de laatste weken en maanden al heel wat te doen geweest over de Challenger Pro League en de rol van de beloftenploegen daarin. En dus was het heel lang wachten op de kalender, maar nu is die er dan toch gekomen. Al houden ze nog wel een vinger op de knip, zo lijkt het.

De Challenger Pro League heeft haar kalender voor het komende seizoen bekendgemaakt. Voorlopig is het een kalender waarbij zeventien ploegen deelnemen aan de competitie over 34 speeldagen - waarvan iedereen er dus 32 speelt.

Voor degradanten Beerschot en Kortrijk begint het seizoen met een uitwedstrijd. Beerschot mag het seizoen aftrappen met een verplaatsing naar Seraing op vrijdag 8 augustus. KV Kortrijk trekt op zaterdag 9 augustus naar de RSCA Futures.

Elke week zal er ook een team bye zijn en niet moeten spelen. Op speeldag 1 is dat uitgerekend Jong Genk, het team waar de voorbije maanden al heel wat te doen was. Sportief gezien zouden zij moeten degraderen.

Een paar maand geleden stond het overigens zo ook op de webstek van de Pro League dat Genk zou degraderen, maar ondertussen zijn ze binnen de hervormingen van de Pro League eruit gekomen dat de beloftenploegen in de CPL mogen blijven zolang ze niet met meer dan zes kunnen zijn.

Veel kritiek op de zaak

Op die manier zouden de beloftenploegen de komende jaren zeker zijn van hun plekje in de Challenger Pro League, iets waar Union, Seraing, Lokeren en Francs Borains onder meer hard tegenin gaan.

"Het is een flagrante schending van de geest en eerlijkheid van de competitie", klonk het al. Beloftenteams zouden een impact kunnen hebben op wie kampioen wordt of wie degradeert doordat ze zelf geen sportieve belangen hebben bij de wedstrijden - play-offs zijn onmogelijk, degraderen nu ook.

En zo is het laatste woord nog steeds niet gezegd in de hele zaak. De procedureslag kan nog wel even aanslepen en dan is het nog maar de vraag of we Jong Genk uiteindelijk nog in de Challenger Pro League gaan zien.

Als ze alsnog zouden moeten zakken, dan komen natuurlijk ook de lagere reeksen opnieuw met een ploeg meer te staan - een ideale oplossing is er dus eigenlijk al lang niet meer. Temeer de onduidelijkheid blijft.

Laatste woord nog niet gezegd?

Pieter Nieuwenhuis - de bezieler van het play-offsysteem eerst in Nederland en daarna ook in ons land - had zich eerder in MidMid ook al zeer duidelijk uitgelaten over de zaak en over de mogelijke gevolgen van een procedureslag.

Alle analisten waren het erover eens dat het een vervalsing is én een devaluatie van de tweede klasse - zeker gezien er in eerste klasse dan achttien clubs zullen spelen en de beste ploeg van de Challenger Pro League dus pas 'negentiende' is.

Weinig overlevingskansen

"Tijdens de wedstrijd de regels veranderen, dat overleeft bij geen enkele rechter", aldus Nieuwenhuis zeer duidelijk. "Er is geen enkele twijfel over. Er moet een overgangsseizoen zijn, zoals ze in de eerste klasse hebben gedaan."

"Voor de lopende competitie iets aanpassen? Dat gaat niet goed aflopen. Er hoeft er maar eentje naar de sportrechter te lopen en je bent af." Rest de vraag: wat als het systeem dan toch nog op de schop moet? Dan komt zelfs de competitiehervorming in eerste klasse in het gedrang.