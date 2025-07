"Flagrante schending van de geest en eerlijkheid van competitie": moet alles in België opnieuw op de schop?

Eind juli begint de Belgische voetbalcompetitie opnieuw. Twee weken later - op acht augustus - is dat ook het geval voor de Challenger Pro League. Maar tot op heden is er nog geen kalender in zicht. En het laatste woord lijkt ook nog lang niet gezegd.

Dat de U23-ploegen in de toekomst zeker zijn van hun stekje in de Challenger Pro League gaat er voor heel wat teams niet in. Zo is er ook nog geen duidelijkheid of KRC Genk B dit seizoen wel gaat degraderen of niet.

Het zorgt voor rare taferelen en daar zijn diverse ploegen uit 1B het niet mee eens. En ook Union ziet er een probleem in, omdat ze op die manier oneerlijke concurrentie zien voor hun eigen beloftenteam dat nog (lang) niet in het profvoetbal zit.

Gedoe rond Jong Genk en andere beloftenteams

In februari leek de kogel nochtans door de kerk: het profvoetbal in België zou vanaf 2026 opnieuw uit 18 clubs bestaan. De hervorming sleept aan en botst op een stevig Waals ‘non’.

De hervorming raakt immers niet enkel de profs. De verankering van minstens vier U23-teams in tweede klasse heeft ook gevolgen voor de lagere reeksen, waar quota voor beloftenploegen worden ingevoerd.

Zaak aangespannen

Het gevoel van oneerlijke concurrentie dreef Union naar de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Union staat niet alleen: ook Francs Borains, Seraing en Lokeren-Temse overwogen en nemen nu ook juridische stappen tegen het zogenoemde ‘beloftenquotum’.

Lokeren-voorzitter Hans Van Duysen was alvast duidelijk. "Deze hervorming is een schande voor het voetbal", gaf hij aan. En hij is lang niet de enige, want ook Francs Borains is zéér kritisch over de zaak. Dat laten ze weten in een persbericht op hun webstek.

"Seraing, Lokeren-Temse en Francs Borains hebben een zaak aangespannen. De drie clubs zijn van mening dat de nieuwe regelgeving die de Hoge Raad van de KBVB op 16 juni 2025 heeft aangenomen en die gericht is op het instellen van een quotum voor U23-clubs in de Challenger Pro League, concurrentievervalsing veroorzaakt die in strijd is met de Europese en Belgische wetgeving."

"Een verzoek om voorlopige maatregelen om deze concurrentievervalsing aan te pakken, zal worden ingediend zodra de Belgische Mededingingsautoriteit de opening van een onderzoek bevestigt."

Flagrante schending

Voorzitter Georges-Louis Bouchez gaat nog een stapje verder: "Het feit dat U23-teams automatisch worden ingedeeld in D1B, ongeacht hun eindklassement, is een flagrante schending van de geest en eerlijkheid van elke competitie. In absolute zin zouden deze "kandidaten" hun wedstrijden kunnen "kiezen" zonder enige sportieve sanctie."

"Dit zou een stap achteruit zijn, aangezien het Challenger Pro League-kampioenschap lijkt op een semi-gesloten competitie, waar de regels niet voor iedereen hetzelfde zouden zijn. Het schendt ook het concurrentiebeginsel, en daarom hebben we deze zaak aangespannen bij de Mededingingsautoriteit."

Alles uitgesteld?

Ook Union SG spant een zaak aan, maar doet dat los van de drie andere clubs. En zo wordt de druk op de besluitvormers toch opnieuw groter. Eerder was al aangegeven door Pieter Nieuwenhuis - een van de makers van het format met play-offs - dat elke zaak die aanhangig gemaakt zou worden, veel kans op slagen heeft.

Rest de vraag of het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League zal moeten worden uitgesteld, wat er met Genk B gaat gebeuren en of er dan wel een echte competitiehervorming kan/zal komen. Mogelijk spelen we dus ook in 2027 nog play-offs ... Typisch Belgisch?