📷 🎥 Grote verrassing voor de fans: Anderlecht pakt uit met nieuwe shirts, maar dat is niet alles

Anderlecht kwam vrijdag met groot nieuws naar buiten. De club stelde vier nieuwe shirts voor en maakte met Stromae een remix van 'Anderlecht Champion'.

Paars-wit en Mosaert slaan de handen in elkaar. Mosaert is het creatieve collectief van Stromae. Eerst werden er vier nieuwe shirts voorgesteld voor komend seizoen.

Four kits by Mosaert. An '80s-inspired celebration of Sporting club culture, honouring the 40th anniversary of 'Anderlecht Champion'.https://t.co/6FCQQx1Mfs pic.twitter.com/orbxoScQFs