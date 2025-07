Club Brugge ... of toch Anderlecht? 'Aantrekkelijke middenvelder heeft keuze gemaakt na zware eisen'

Club Brugge was in zijn zoektocht naar een mogelijke opvolger voor Ardon Jashari terechtgekomen bij een zekere Caspar Jander. Ook RSC Anderlecht zag wel wat in hem, maar beide Belgische clubs lijken achter het net te vissen.

Casper Jander was een van de namen die circuleerden bij Club Brugge om de opvolger van Ardon Jashari te worden op Jan Breydel. Volgens het Duitse medium BILD had Club in maart al een oogje op de centrale middenvelder. Te duur? De 22-jarige spelmaker van Nürnberg is echter een dure vogel en dat was toen al meteen duidelijk. Met zijn drie goals en zes assists was hij van waarde geweest voor zijn club, maar toch. Nürnberg mikt op een transfersom van zo’n 20 miljoen euro, een bedrag dat zelfs Club Brugge wellicht te gortig vindt. Voor RSC Anderlecht - dat ook interesse toonde - was het al helemaal geen spek voor de bek, tenzij via een eventuele huurbeurt. VfB Stuttgart haalt het Naast de Belgische clubs toonden ook ploegen uit Engeland en Duitsland interesse. Brentford en Wolverhampton werden genoemd, terwijl enkele Bundesliga-clubs Jander naar de Duitse eerste klasse willen loodsen. Volgens Duitse media is het nu VfB Stuttgart dat het zal halen in de strijd om de handtekening van de middenvelder, die volgens Transfermarkt op vijf miljoen euro waarde wordt geschat.