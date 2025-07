Een sterke concurrent voor alle vleugelverdedigers: wat kan Ilay Camara bij Anderlecht brengen?

Ilay Camara is opnieuw een speler van RSC Anderlecht, behoudens een grote ommekeer. Een transfer die eigenlijk best verrassend is.

Laten we er even over zwijgen dat Anderlecht meer dan 4 miljoen euro zou uitgeven om een speler binnen te halen die 3 jaar geleden nog voor hun U23 speelde. Het huidige sportieve management kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de fouten van het duo Fredberg-Riemer (Camara, maar ook Stassin en Sadiki).

Olivier Renard daarentegen doet zijn transfers zonder zich zorgen te maken over het verleden, en heeft een kans gezien in Ilay Camara. Zoals bekend werd de speler door Standard overgenomen van RWDM om direct door te verkopen en dus was er een goede deal te sluiten. Voor die prijs is Camara een behoorlijke investering gezien het budget van Anderlecht. Maar wat kan hij brengen?

Ilay Camara heeft het hele seizoen aan de linkerkant gespeeld bij Standard. Op de positie van linksback waren zijn verdedigende tekortkomingen vaak zichtbaar; het was een trapje hoger dat hij zijn beste wedstrijden speelde (18 wedstrijden en 4 assists vanaf links op het middenveld).

Besnik Hasi heeft niet gespeeld met een systeem van drie verdedigers met wingbacks tijdens de Play-offs, maar lijkt wel die gedachte te hebben: tegen WS Lauwe probeerde hij dat systeem. Moussa Ndiaye nam die keer plaats links van het centrum. Maar als Hasi op zoek is naar een linkervleugelverdediger, is Ilay Camara de man die hij nodig heeft.

Met het vertrek van Samuel Edozie is er een leegte achtergelaten aan de linkerkant van Anderlecht, dus het is waarschijnlijk dat Camara wordt opgeroepen om die in te vullen, in plaats van te concurreren met Ndiaye en Augustinsson voor de positie van linksback. Maamar kan in theorie de linkerkant bespelen, maar moet nog een stap zetten, terwijl César Huerta meer puur offensief is en nog zijn plek moet vinden in Hasi's gedachten.

Wat interessant is om te benadrukken is dat Ilay Camara pas linksback werd bij zijn komst naar Sclessin. Bij RWDM was het aan de rechterkant van het veld dat de Senegalese international tot bloei kwam in de Jupiler Pro League - als back, vleugelverdediger, vleugelaanvaller, Camara stond overal.

Gezien het zorgwekkende niveau van Thomas Foket en het stagneren van Ali Maamar, kan Ilay Camara mogelijk ook aan de rechterkant spelen als Killian Sardella opnieuw zou geblesseerd raken, of kiest voor een vertrek.